Общество

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу

22:17, 26 июля 2020 193
Фото: pixabay.com

В России две кошки перевели раненую собаку через дорогу. Видео с этим эпизодом стало популярным в Сети.

На кадрах видно, как кошки неспешно идут вместе с хромой собакой по ночной трассе, будто защищая её с двух сторон от проезжающих мимо автомобилей.

Делегация целая! Глянь, они её охраняют! — прокомментировал автор видео, ставший свидетелем происходящего.

Видно, что животные благополучно перебрались на другую сторону дороги. Дальнейшая судьба троицы неизвестна.

Отмечается, что ролик был снят в Краснодарском крае.

Как ранее писал NEWS.ru, в Перми умер кот — звезда Интернета. Пользователи Сети знали Маркиза по нику NONONONO Cat. Хозяином звёздного кота оказался пермский таксист Андрей, в машину которого сел репортёр. В пути Андрей рассказал о своём питомце Маркизе, который семь лет назад стал популярен на YouTube. В подтверждение своих слов он предоставил фото кота в домашней обстановке.

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