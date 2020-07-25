В России кошки перевели раненую собаку через дорогу

В России две кошки перевели раненую собаку через дорогу. Видео с этим эпизодом стало популярным в Сети.
На кадрах видно, как кошки неспешно идут вместе с хромой собакой по ночной трассе, будто защищая её с двух сторон от проезжающих мимо автомобилей.
Делегация целая! Глянь, они её охраняют! — прокомментировал автор видео, ставший свидетелем происходящего.
Видно, что животные благополучно перебрались на другую сторону дороги. Дальнейшая судьба троицы неизвестна.
Отмечается, что ролик был снят в Краснодарском крае.
Как ранее писал NEWS.ru, в Перми
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