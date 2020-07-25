В России кошки перевели раненую собаку через дорогу

https://static.news.ru/photo/1345171e-cf75-11ea-bf02-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В России две кошки перевели раненую собаку через дорогу. Видео с этим эпизодом стало популярным в Сети.

На кадрах видно, как кошки неспешно идут вместе с хромой собакой по ночной трассе, будто защищая её с двух сторон от проезжающих мимо автомобилей.

Делегация целая! Глянь, они её охраняют! — прокомментировал автор видео, ставший свидетелем происходящего.

Видно, что животные благополучно перебрались на другую сторону дороги. Дальнейшая судьба троицы неизвестна.

Отмечается, что ролик был снят в Краснодарском крае.