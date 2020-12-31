В России изменятся правила тюнинга автомобилей

https://static.news.ru/photo/d9cc3ff2-4cf7-11eb-acd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В России с 1 февраля разрешение на тюнинг автомобиля будут выдавать только при наличии заключения испытательного центра и протокола проверки транспортного средства.

Соответствующие изменения были внесены постановлением правительства РФ «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колёсных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза („О безопасности колесных транспортных средств“)».

Также, уже после тюнинга машины автолюбителям не выдадут свидетельство о проведении осмотра авто, если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, после отмены жёстких ограничений в связи с пандемией коронавируса ситуация на российских дорогах была нестабильной. В ГИБДД полагают, что причиной тому является утрата некоторыми водителями чувства опасности.

Замглавы ГИБДД Владимир Кузьмин отметил, что в марте число ДТП снизилось на 5%, в апреле — на 41,4%, а в мае — на 29,4%. Количество жертв дорожных происшествий также было значительно ниже показателей 2019 года. Однако после снятия ограничений ситуация изменилась.