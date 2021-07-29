В России изменятся правила ПЦР-тестирования для прибывших из-за границы

Правила загрузки результатов ПЦР-тестов на коронавирус для вернувшихся из других стран россиян изменятся с 30 июля. Соответствующий приказ главного государственного санитарного врача опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится , что загрузить результаты тестирования на COVID-19 на сайт госуслуг необходимо в течение четырёх календарных дней с момента прибытия в РФ. Текст был опубликован 29 июля, а новые правила вступают в силу на следующий день — 30 июля.

Сейчас загружать результаты ПЦР-теста на коронавирус необходимо в течение трёх суток с момента прибытия. До момента получения результатов и их загрузки необходимо соблюдать режим самоизоляции. При этом россиянам, сделавшим прививку от COVID-19, нет необходимости сдавать анализ. Такое правило ввели в начале июля.

До этого всем россиянам, прибывающим из-за рубежа, необходимо было сдавать два ПЦР-теста вне зависимости от наличия прививки.