В Роспотребнадзоре заявили, что волну гриппа удалось «погасить»

В этом году в России удалось погасить волну гриппа. От него привились почти 45% граждан страны, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, вакцинация от коронавируса в настоящий период совершенно целесообразна.

Абсолютно. Это единственный способ защитить себя от заболевания и единственный способ прекратить передачу вируса, потому что вирус может быть передан только людям неиммунным, потому что штаммы будут развиваться, будут завоёвывать новые организмы или новых несколько человек сразу, — сказала Попова, отвечая на вопрос о целесообразности вакцинации.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что новый штамм коронавируса «омикрон» в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов смертоносной инфекции.

Она также опровергла сообщения о том, что «омикрон» якобы не опасен. Исследования, проведённые Пшеничной и её коллегами в ЮАР, показали, что штамм может приводить к тяжёлым формам заболевания у непривитых.

Профессор добавила, что существующие в мире вакцины защищают от тяжёлых случаев течения «омикрона». Вакцинированный человек заболеть может, однако болезнь у него будет протекать легко.