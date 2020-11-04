В Роспотребнадзоре сообщили, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/476c4098-1e7c-11eb-8818-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говорить о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом можно только тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение восьми дней, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, также индекс распространения COVID-19 не должен превышать 1.

Он добавил, что до этого периода могут отмечаться несерьёзные колебания суточных показателей заболеваемости, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454. Из них умерли 29 217 (389 за минувшие 24 часа), выздоровел 1 266 931 (29 217). На лечении находятся 397 306 граждан с подтверждённым COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.