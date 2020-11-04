В Роспотребнадзоре сообщили, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом

Говорить о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом можно только тогда, когда суточные показатели будут находиться примерно на одном уровне в течение восьми дней, сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его словам, также индекс распространения COVID-19 не должен превышать 1.
Он добавил, что до этого периода могут отмечаться несерьёзные колебания суточных показателей заболеваемости,
Ранее NEWS.ru писал, что медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454. Из них умерли 29 217 (389 за минувшие 24 часа), выздоровел 1 266 931 (29 217). На лечении находятся 397 306 граждан с подтверждённым COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.