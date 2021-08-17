В Роспотребнадзоре рассказали, введут ли обязательную вакцинацию в школах

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что вводить обязательную вакцинацию для школьников от коронавируса не планируется. Тем не менее детям с хроническими заболеваниями рекомендуется сделать прививку, пишет «Интерфакс».

Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям, — сказал Горелов.

Он отметил, что школьникам с хроническими заболеваниями будут «настоятельно рекомендовать» сделать прививку, однако заставлять никого не будут. Для других же групп детей решения будут приниматься согласно эпидемиологической обстановке в регионе. Вопрос о принятии каких-либо мер будет решаться губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов.

Ранее вирусолог, иммунолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что вакцинация подростков от 12 до 18 лет может начаться уже 15 сентября, если для них будет зарегистрирована специальная вакцина.