В Роспотребнадзоре рассказали, сколько человек в РФ привились от гриппа

https://static.news.ru/photo/b94c0d1a-56f3-11eb-86ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России продолжается вакцинация населения от вируса гриппа. Роспотребнадзор привёл статистику по количеству граждан, получивших прививку.

В общей сложности вакцину от гриппа получили 85,9 млн человек, что составляет 59% от численности населения РФ. При этом, по данным на 1 января, за счёт федерального бюджета привито 19,1 млн детей и 54,1 млн взрослых, включая более 250 тысяч беременных женщин.

Ещё свыше 10 млн пациентов были привиты за счёт других источников. В частности, 4,1 млн человек прошли вакцинацию за счёт работодателей.

На первой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению были превышены в восьми субъектах Российской Федерации и в семи центральных городах без превышения показателей по субъектам Российской Федерации, — говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Ведомство также отмечает, что, по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), активность гриппа регистрируется на низком, межэпидемическом уровне. Роспотребнадзор контролирует ситуацию с заболеваемостью гриппом.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцина, которая будет обеспечивать защиту организма одновременно от коронавируса и гриппа, может появиться в России к концу 2022 года. Об этом рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что технология создания подобных препаратов уже отработана. Сейчас специалисты занимаются тем, что подстраивают её под различные варианты вирусов.