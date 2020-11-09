В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с тестированием на COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/8c578e84-2295-11eb-b26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За сутки специалисты в России проводят около 500–600 тыс. тестов на коронавирус. Общее число проведённых в стране тестирований достигло 65 млн.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Тестирование и расширение тестирований — это крайне важный элемент эпиднадзора. Более 65 миллионов исследований уже проведено в Российской Федерации на новую ковидную инфекцию, — сказала она.

По словам Поповой, исследования проводят 909 организаций, в том числе 209 коммерческих организаций. Она отметила, что от 500 до 600 тыс. тестов проводятся ежедневно во всех российских субъектах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более половины населения в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и в Пензенской области не соблюдают масочный режим в общественном транспорте и торговых центрах. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

За последние сутки в России выявили 21 798 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день темп прироста составляет 1,2%. За 24 часа успешно завершили лечение и полностью выздоровели 10 722 пациента с диагностированным коронавирусом. В то же время за сутки в стране скончались 256 пациентов с COVID-19.