В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с дыханием после коронавируса
Евгений Бугров
Евгений Бугров
04:04, 29 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Проблемы с дыханием у некоторых людей, перенёсших коронавирус, могут длиться в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев, — подчеркнула эксперт.
По её словам, сроки восстановления зависят от тяжести перенесённого заболевания. Также могут повлиять физическое состояние организма, наличие сопутствующих заболеваний и объём, регулярность реабилитационных мероприятий.
Ранее стало известно, что главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сравнила иммунитет к коронавирусу, появляющийся в результате перенесённого заболевания и после вакцинации. По её словам, в первом случае он сильнее и лучше защищает от повторного заражения.