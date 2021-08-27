В Роспотребнадзоре рассказали о проблемах с дыханием после коронавируса

Проблемы с дыханием у некоторых людей, перенёсших коронавирус, могут длиться в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

У некоторых людей проблемы с дыханием наблюдаются в течение нескольких месяцев, — подчеркнула эксперт.

По её словам, сроки восстановления зависят от тяжести перенесённого заболевания. Также могут повлиять физическое состояние организма, наличие сопутствующих заболеваний и объём, регулярность реабилитационных мероприятий.

Ранее стало известно, что главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина сравнила иммунитет к коронавирусу, появляющийся в результате перенесённого заболевания и после вакцинации. По её словам, в первом случае он сильнее и лучше защищает от повторного заражения.