В Минздраве сравнили иммунитет к COVID после болезни и вакцинации

Главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина в эфире телеканала «Россия 24» сравнила иммунитет к коронавирусу, появляющийся в результате перенесённого заболевания и после вакцинации.

По её словам, в первом случае он сильнее и лучше защищает от повторного заражения.

Представьте, одно дело — иммунитет от того, что в тебе живой вирус был, бродил, определённые осложнения вызывал, а другое — это вирус только, например, на S-белок, — пояснила Драпкина.

В то же время эксперт отметила, что лучше всё же сделать прививку и таким образом избежать заражения коронавирусом.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коллективного иммунитета к COVID-19 достичь не удастся. Такой вывод он сделал, сравнив эпидситуации в Европе, США и России. Эксперт пояснил, что скорость распространения вируса почти не уменьшилась. В странах с «достаточно плотно привитым» населением сохраняется высокий процент положительных тестов.