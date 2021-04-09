В Роспотребнадзоре рассказали, когда в РФ снизится заболеваемость COVID-19

https://static.news.ru/photo/7396ae80-99b3-11eb-958a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России при увеличении темпов вакцинации и соблюдении мер профилактики будет сохраняться на нынешнем уровне или даже снизится до конца весны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в настоящее время колебания ежесуточного числа заболевших возможны в любую сторону, сообщает РИА Новости.

При этом эксперт отметила, что темпы заражений снижаются, поскольку в стране увеличивается число людей, которые приобрели иммунитет к смертоносной инфекции. Помогают широкомасштабная вакцинация и меры профилактики.

Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась ещё зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих, — добавила эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рост заболеваемости коронавирусом в Москве может быть связан с увеличением количества тестов. Такое мнение высказал инфекционист Евгений Тимаков. Вместе с тем, признал он, отметать вероятность начала третьей волны было бы слишком легкомысленно. По словам специалиста, наиболее вероятная причина всплеска случается еженедельно. Это так называемая пила.