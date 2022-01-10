В Роспотребнадзоре посчитали «дельтакрон» результатом ошибки лаборанта

Обнаруженный на Кипре штамм «дельтакрон» пока не стоит называть новым вариантом коронавируса, так как существует вероятность того, что в лаборатории был момент загрязнения одних образцов другими, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пишет РИА Новости.

В СМИ недавно появилась информация о выявлении кипрскими учеными нового штамма коронавируса, который сочетает в себе мутации как «дельты», так и «омикрона», уже прозванного в обиходе «дельтакрон». В международную базу данных GISAID 7 января 2022 года действительно были депонированы 25 последовательностей нового «варианта» коронавируса. В кавычки слово «вариант» я взял потому, что при более тщательном изучении они оказались похожими на лабораторную контаминацию, то есть загрязнение одних образцов другими, — рассказал Хафизов.

По его словам, при несоблюдении ряда правил работы в лаборатории возможно возникновение подобной «смеси» вариантов. При этом если анализ делал недостаточно опытный специалист, геномы могут содержать признаки обоих штаммов.

По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид или все же была лабораторная контаминация. Тем более что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего, — подчеркнул Хафизов.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов поделился необычной способностью «омикрона». Эта разновидность коронавируса может объединяться с другими штаммами при одновременном их нахождении в организме человека.