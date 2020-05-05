Общество

В Роспотребнадзоре объяснили низкую смертность от коронавируса в России

13:10, 05 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкая смертность от коронавируса в России связана с ранней диагностикой и выявлением инфекции на ранних стадиях. Об этом заявил директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Ранняя диагностика даёт возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжёлых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране, — приводит его слова ТАСС.

Акимкин отметил, что также имеет значение выявление бессимптомных носителей вируса. Это удаётся сделать благодаря высокочувствительным тестам, пояснил эксперт.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн данные о том, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны, писал NEWS.ru.

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