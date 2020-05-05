В Роспотребнадзоре объяснили низкую смертность от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/51b7a554-8eb9-11ea-98ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Низкая смертность от коронавируса в России связана с ранней диагностикой и выявлением инфекции на ранних стадиях. Об этом заявил директор Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.

Ранняя диагностика даёт возможность контролировать течение заболевания, не допускать развития тяжёлых состояний и обеспечить низкий уровень летальности от COVID-19 в нашей стране, — приводит его слова ТАСС.

Акимкин отметил, что также имеет значение выявление бессимптомных носителей вируса. Это удаётся сделать благодаря высокочувствительным тестам, пояснил эксперт.

Ранее в Минздраве прокомментировали сообщения в СМИ о связи между курением и коронавирусом. Как заявил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн данные о том, что COVID-19 не затрагивает курильщиков, ошибочны, а для некоторых даже опасны, писал NEWS.ru.