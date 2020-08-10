В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья сферы деятельности

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали, у работников каких сфер деятельности в прошлом году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания.

Первое место заняли предприятия по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех зарегистрированных случаев. Следом идут обрабатывающие производства (29,9%), предприятия, которые занимаются транспортировкой и хранением (10,5%), а также строительством (3,6%).

Согласно данным ведомства, на остальные виды экономической деятельности приходится 5,2% случаев.

Всего за прошлый год в России было зарегистрированы 4,5 тысячи случаев профессиональных заболеваний, что на 629 случаев меньше, чем в 2018 году.

Чаще всего профессиональные заболевания связаны с физическими перегрузками, воздействием промышленных аэрозолей и отравлением химическими веществами. В результате у сотрудников могут возникнуть хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость (снижение слуха), вибрационная болезнь и радикулит, передаёт RT.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-невролог Юрий Андрусов предупредил, что россияне, работающие в офисах, рискуют столкнуться с профессиональным «заболеванием доярок».