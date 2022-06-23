В Роспотребнадзоре исключили переход на удаленку из-за оспы обезьян Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: локдауна и перехода на удаленный режим работы из-за оспы обезьян не будет

Фото: Ed Sloane/Keystone Press Agency/Global Look Press

Локдауна или перехода на удаленный способ работы из-за оспы обезьян не предвидится, считает замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она подчеркнула, инфекция не распространяется так же легко, как коронавирус, пишет РИА Новости.

По словам доктора медицинских наук, одно из главных условий для распространения обезьяньей оспы — близкий и длительный контакт с больным без мер предосторожности, в отличие от SARS-CoV2 или гриппа.

В любом случае распространение обезьяньей оспы не будет похоже на COVID-19 ни по скорости и масштабам распространения, ни по пиковой нагрузке на здравоохранение, социальную и экономическую сферу. Не будет локдаунов, дистанционной работы, — заявила Пшеничная.

23 июня Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. В организации уточнили, что ситуация с заболеванием стала чрезвычайно острой для сфер здравоохранения по всему миру.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что человечество может столкнуться с новой пандемией. По мнению главы Белого дома, чтобы подготовиться к ней, потребуется «больше денег».