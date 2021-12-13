В Рособрнадзоре рассказали о грядущих изменениях в ЕГЭ

К 2030 году при поступлении в российские вузы значительная роль будет отводиться цифровому портфолио абитуриента, оно даже может стать альтернативой Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такую возможность допустил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он добавил, что в 2022 году планируется провести ЕГЭ в традиционном, доковидном формате, передаёт «Российская газета».

Практически уверен, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. Класса с шестого ребята уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за различные соревнования или занятия — волонтёрство, занятия спортом, творчеством, — достижения, которые потом дадут им право поступать в высшие учебные заведения, — сказал Музаев.

Он отметил, что такая возможность появится благодаря развитию электронных баз и цифровых ресурсов. По мнению главы Рособрнадзора, сейчас активность в школе проявляют только ученики старших классов, потому что достижения учитываются при поступлении в вуз.

Все соревнования, где участвуют более младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учёта значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что ведомство прорабатывает возможность поступления в вуз по портфолио в качестве альтернативы ЕГЭ. По словам Музаева, в общий файл должны быть включены как учебные, так и другие достижения абитуриента.

Глава Рособрнадзора также сообщил, что в 2022 году Единый государственный экзамен пока планируется провести в традиционном формате. По его словам, итоговое сочинение, дающее допуск к ЕГЭ, написали почти все регионы, однако ряд субъектов не смог принять в нём участие из-за сложной эпидемиологической ситуации. Музаев заверил, что в случае осложнения обстановки по коронавирусу, весенняя волна экзаменов может быть оперативно перенесена.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила сделать ЕГЭ добровольным. Она признала, что сразу отменить систему не получится, и предложила увеличить число устных творческих заданий на выпускных госэкзаменах, чтобы ученики могли продемонстрировать эрудицию и грамотность.