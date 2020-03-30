https://static.news.ru/photo/3b138aae-7292-11ea-8840-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Во время действия режима всеобщей изоляции на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции необходимо особенно тщательно заботиться о представителях старшего поколения. В первую очередь их нужно убедить соблюдать карантин. Также с пожилыми гражданами следует больше общаться, строить вместе с ними планы на день и хвалить за ненарушение режима.

Об этом 30 марта сообщили представители Роскачества. По словам сотрудников организации, близким пожилых граждан нужно запастись терпением и вести последовательный и спокойный диалог о правилах и причинах изоляции. Представителям старшего поколения следует объяснять происходящее, их нужно выслушивать и успокаивать, чтобы они не впали в панику.

Также с пожилыми стоит совместно строить планы на день, например, за завтраком. Так они смогут почувствовать возможность заняться чем-то интересным и вовлечённость в происходящее вокруг. Кроме того, следует организовать их досуг: купить новых книг, скачать несколько фильмов или сериалов.

Необходимо составить для пожилых родителей расписание наблюдений за их здоровьем, например, замер давления и температуры (утро/вечер), и обязательно спрашивать о том, как они себя чувствуют. Впрочем, иногда можно пойти и на уловки, например, говорить об ужесточении наказаний за нарушение режима самоизоляции, — цитирует ТАСС сообщение Роскачества.

Как ранее писал NEWS.ru, во время действия на территории Москвы режима всеобщей изоляции в городе процветает рынок онлайн-услуг. Кроме привычных доставок еды, лекарств и алкоголя в списке предложений есть и те, что могут удивить.

Так, например, 35-летний мужчина по имени Иван, филолог по образованию, предлагает свои услуги в качестве собутыльника.