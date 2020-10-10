В Роскачестве определили лучшее растительное масло

Специалисты Роскачества проверили нерафинированное подсолнечное масло, представленное в российских магазинах.
Согласно
Один из представленных образцов не соответствовал заявленному высшему сорту. В нём обнаружили превышение фосфоросодержащих веществ. Другое масло было включено в категорию масел первого сорта, однако не получило Знак качества из-за наличия аналогичных веществ в объёме 0,05%, тогда как стандарт Роскачества допускает лишь 0,018%.
Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество обнаружило в некоторых сухих детских кашах превышение содержания влаги и белка. Специалисты исследовали не требующие варки безмолочные смеси — многозерновые и гречневые.
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