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В Роскачестве определили лучшее растительное масло

17:24, 10 октября 2020 88
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Специалисты Роскачества проверили нерафинированное подсолнечное масло, представленное в российских магазинах.

Согласно результатам испытаний, продукция только двух производителей получила пять звёзд и вошла в категорию масел первого сорта. Отмечается, что эти бренды повторно подтвердили право обладать российским Знаком качества.

Один из представленных образцов не соответствовал заявленному высшему сорту. В нём обнаружили превышение фосфоросодержащих веществ. Другое масло было включено в категорию масел первого сорта, однако не получило Знак качества из-за наличия аналогичных веществ в объёме 0,05%, тогда как стандарт Роскачества допускает лишь 0,018%.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество обнаружило в некоторых сухих детских кашах превышение содержания влаги и белка. Специалисты исследовали не требующие варки безмолочные смеси — многозерновые и гречневые.

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