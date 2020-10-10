В Роскачестве определили лучшее растительное масло

https://static.news.ru/photo/ece68f32-0b04-11eb-9c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Специалисты Роскачества проверили нерафинированное подсолнечное масло, представленное в российских магазинах.

Согласно результатам испытаний, продукция только двух производителей получила пять звёзд и вошла в категорию масел первого сорта. Отмечается, что эти бренды повторно подтвердили право обладать российским Знаком качества.

Один из представленных образцов не соответствовал заявленному высшему сорту. В нём обнаружили превышение фосфоросодержащих веществ. Другое масло было включено в категорию масел первого сорта, однако не получило Знак качества из-за наличия аналогичных веществ в объёме 0,05%, тогда как стандарт Роскачества допускает лишь 0,018%.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество обнаружило в некоторых сухих детских кашах превышение содержания влаги и белка. Специалисты исследовали не требующие варки безмолочные смеси — многозерновые и гречневые.