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23 июня 2026 в 11:07

Беру йогурт и яйца: готовлю кабачки в кляре. Простой рецепт вместо надоевших кабачковых оладий

Фото: D-NEWS.ru
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Летом кабачки появляются на столе часто. Из них готовят оладьи, но иногда хочется чего-то нового. В таком случае выручают кабачки в нежном сырном кляре на йогурте. Получаются они румяными снаружи, мягкими внутри и совсем не похожими на привычные овощные оладьи.

Секрет рецепта — греческий йогурт и сыр в кляре. Благодаря им оболочка получается более нежной, ароматной и аппетитной.

Для приготовления вам понадобится: кабачки — 2 шт., яйца — 2 шт., греческий йогурт — 100 г, сыр твердый — 50 г, мука — 4 ст. л., соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, чеснок сушеный — 0,5 ч. л., растительное масло — для жарки.

Кабачки нарежьте тонкими кружочками толщиной около 5 мм. Посыпьте половиной соли и оставьте на 10 минут. Затем промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу.

Для кляра в глубокой миске взбейте яйца с оставшейся солью, перцем и сушеным чесноком. Добавьте греческий йогурт и хорошо перемешайте. Затем всыпьте муку и снова перемешайте до однородной консистенции. Сыр натрите на мелкой терке и вмешайте в кляр.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Каждый кружочек кабачка обмакните в сырный кляр и выложите на сковороду. Обжаривайте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до появления красивой золотистой корочки.

Готовые кабачки переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Подавайте со сметаной, чесночным соусом или свежей зеленью. При желании сверху можно посыпать укропом или зеленым луком.

Проверено редакцией
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