В Росатоме объяснили поставки регенерированного урана в Россию из Франции

Контракт Росатома с французской компанией Orano предполагает поставки регенерированного урана из Франции для внутренних нужд атомной энергетики РФ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Росатома. Представители предприятия добавили, что сырьё, закупаемое для производства топлива для АЭС в РФ, переработают на мощностях ТВЭЛ.

Программа использования регенерированного урана в полной мере отвечает вызовам времени и соответствует целям устойчивого развития, так как повышает глубину переработки невосполнимых природных ресурсов. Рециклирование ядерных материалов —пример практической реализации концепции рационального природопользования как глобального тренда научно-технологического прогресса, — отметили в Росатоме.

Регенерированный уран — это уран, восстановленный в процессе переработки отработавшего ядерного топлива, уточнили в пресс-службе. После обогащения или смешивания с обогащённым или природным ураном регенерат может быть использован в виде топлива в легководных и газографитовых реакторах. Использование регенерированного урана из Франции позволит сэкономить столько природного урана, сколько бы пришлось добывать на руднике в течение нескольких лет.

Возвращение в топливный цикл регенерата даёт возможность сохранить стратегический запас природного урана для будущих поколений и снизить экологическую нагрузку атомной промышленности в целом. Перевозка регенерата осуществляется с соблюдением всех российских и международных правил безопасности транспортировки соответствующих грузов, — подчеркнули в Росатоме.

В компании с сожалением констатировали, что информация об использовании продуктов переработки урана часто становится поводом для необоснованных опасений и распространения радиофобии — любые ядерные материалы, пригодные для переработки, в обществе путают с ядерными отходами, в то время как их повторное использование позволяет экономить сырье для будущих поколений.