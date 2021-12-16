В РЭО рассказали, как сделать празднование Нового года более экологичным

Специалисты из Российского экологического оператора (РЭО) порекомендовали россиянам использовать более качественные и долгослужащие игрушки и гирлянды. Для украшения стола эксперты настоятельно рекомендовали не использовать одноразовую посуду, так как это не только неэкологично, но ещё и некрасиво, пишет «360».

Наступает приятная пора подарков, больших застолий, праздничного настроения и ярких красок. Но как и любой праздник, Новый год — это также про горы мусора, который образуется в результате масштабных гуляний. Мы подготовили несколько советов о том, как более экологично, с заботой об окружающей среде, встретить Новый год, — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Специалисты из РЭО порекомендовали выбрать такой костюм на Новый год, чтобы его хотелось потом надеть ещё несколько раз. Эксперты назвали «самым экологичным подарком» перевод денег на карту. Они также посоветовали упаковывать подарки не в обёрточную бумагу, а в ткань. Эксперты из РЭО также призвали россиян отказаться от использования хлопушек и бенгальских огней на Новый год: по их словам, некоторые элементы этих украшений «невозможно переработать».

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать блюда на новогоднем столе более полезными. Она посоветовала заменить колбасу бужениной и добавить больше блюд с содержанием зелени, фруктов и овощей.