В психоневрологическом интернате под Саратовом нашли 30 случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/a1386228-8b7e-11ea-8cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В закрытом на карантин Вольском психоневрологическом интернате в Саратовской области зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает оперативный штаб регионального правительства. По его данным, госпитализация потребовалась только одному пациенту.

У 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован, — говорится в сообщении.

Всего в регионе зафиксировано 49 новых случаев коронавируса. Трое из них — дети до 14 лет, передаёт «Интерфакс-Поволжье».

Подавляющее число случаев — контактные, два человека прибыли из Москвы с симптомами ОРВИ, — сообщили в оперштабе.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск пятницы достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5727.