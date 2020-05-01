В психоневрологическом интернате под Саратовом нашли 30 случаев COVID-19

В закрытом на карантин Вольском психоневрологическом интернате в Саратовской области зафиксировано 30 новых случаев заражения коронавирусом.
Об этом сообщает оперативный штаб регионального правительства. По его данным, госпитализация потребовалась только одному пациенту.
У 29 человек заболевание протекает бессимптомно, один человек госпитализирован, — говорится в сообщении.
Всего в регионе зафиксировано 49 новых случаев коронавируса. Трое из них — дети до 14 лет,
Подавляющее число случаев — контактные, два человека прибыли из Москвы с симптомами ОРВИ, — сообщили в оперштабе.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за время пандемии коронавируса в РФ выполнено более 3,7 млн тестов на инфекцию.
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск пятницы достигло 233 398 человек, увеличившись за сутки на 5727.
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