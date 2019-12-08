https://static.news.ru/photo/412fa776-1994-11ea-b37c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки в законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Предложения учитывают критику, которая была высказана общественниками, и призваны закрыть белые пятна в документе.

Среди новых инициатив предложение отнести к домашнему насилию деяния, которые подпадают под административные и уголовные статьи: побои и причинение вреда. В нынешнем варианте они выведены из-под действия предлагаемого закона. Эта норма необходима, чтобы защитные предписания могли получить пострадавшие, которые в них больше всего нуждаются, передаёт РБК .

Что касается самого предписания, то оно должно выдаваться немедленно на месте совершения домашнего насилия, а не после проверки, как было прописано изначально. Причём ордер может быть выписан даже без согласия пострадавшего, если тот по какой-либо объективной причине не может его выразить.

Виновнику предлагается запретить приближаться к жертве на расстояние менее чем 50 метров. Помимо этого, уточнено определение преследования. Под ним подразумеваются действия, направленные на человека вопреки его воле: поиск и попытка выяснить место проживания, навязчивые переговоры любым способом, попытки связаться через третьих лиц, а также посещение места работы, учёбы или лечения пострадавшего.

Одно из ключевых предложений — распространить действие закона не только на жертв, но и на иждивенцев агрессора, а также на посторонних лиц, если есть основания опасаться, что виновник насилия может причинить им вред. Таким образом, под защиту документа попадают не только законные супруги, но и, например, сожители, живущие без регистрации отношений.

Помимо прочего, в пакете поправок предложено заменить штраф за повторное нарушение предписания на один год лишения свободы. В качестве иных видов наказания высказана идея использовать исправительные и обязательные работы.

Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован на сайте Совета Федерации. Однако он вызвал волну критики. Основные претензии заключались в том, что документ фактически защищает только нынешних или бывших родственников, не оговаривая совместное проживание людей в незарегистрированном браке. Помимо этого, недовольство общественников вызывало то, что о насилии не могут заявлять третьи лица, это ставит под угрозу жертв агрессии, запуганных истязателем. К тому же и само определение насилия относило побои или причинение вреда здоровью к административным правонарушениям, проверка по которым может занимать около месяца, что лишает пострадавших оперативных мер защиты.

Ранее NEWS.ru писал, что ответственность за побои в семье может появиться в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). О планах внести подобные изменения в кодекс рассказал премьер Дмитрий Медведев.