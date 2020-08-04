В Приокско‑Террасном заповеднике обнаружили редкую птицу

Редкая птица — бородатая неясыть обнаружена в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области.
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Это оказалась бородатая неясыть, — цитирует её радиостанция.
Отмечается, что это крупная птица размером почти с филина и размахом крыльев до полутора метров. Своё название она получила за тёмное пятно под клювом. Бородатая неясыть относится к охраняемым видам, она внесена в Красные книги многих республик и областей России, в том числе и Московской области.
Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении четырёх новых заповедных территорий в городе.
Одним из таких заповедников стал ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки», особенностью которого стали крутые склоны, заросшие ивами и другими деревьями. По словам мэра, на этой территории обитают 12 видов птиц, внесённых в Красную книгу, такие как красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие.
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