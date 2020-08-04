В Приокско‑Террасном заповеднике обнаружили редкую птицу

https://static.news.ru/photo/583a2a8c-d658-11ea-a3c5-fa163e074e61_660.jpg Бородатая неясыть Фото: Ronald Wittek/http://imagebroker.com/Global Look Press

Редкая птица — бородатая неясыть обнаружена в Приокско-Террасном заповеднике в Московской области.

Как сообщает «Радио 1», птицу обнаружили специалисты заповедника при обходе территории. Она взлетела прямо из-под ног, заявила главный специалист по экологическому просвещению и маркетингу Приокско-Террасного заповедника Анна Сапельникова.

Это оказалась бородатая неясыть, — цитирует её радиостанция.

Отмечается, что это крупная птица размером почти с филина и размахом крыльев до полутора метров. Своё название она получила за тёмное пятно под клювом. Бородатая неясыть относится к охраняемым видам, она внесена в Красные книги многих республик и областей России, в том числе и Московской области.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о появлении четырёх новых заповедных территорий в городе.

Одним из таких заповедников стал ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки», особенностью которого стали крутые склоны, заросшие ивами и другими деревьями. По словам мэра, на этой территории обитают 12 видов птиц, внесённых в Красную книгу, такие как красноголовый нырок, камышница, коростель, ушастая сова и другие.