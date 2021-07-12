В правительстве раскрыли число привитых от коронавируса россиян

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова назвала число россиян, получивших прививку от коронавируса. По её словам, полный курс вакцинации прошли больше 37 млн человек. Об этом пишет ТАСС.

Первый компонент вакцины получили 44 млн жителей России.

По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 млн человек, полностью вакцинированных — более 37 млн человек, — сообщила она.

Ранее учёные из Санкт-Петербурга доказали эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против тяжёлого течения болезни при штамме «дельта». Вакцинация «Спутником V» на 81% снижает риск госпитализации при заражении «дельта»-штаммом. Немного лучше оказалась защита у женщин, чем у мужчин. Вакцина также на 76% защищает от тяжёлого поражения лёгких.

В исследовании участвовали 14 тысяч человек из Санкт-Петербурга, где доминирует именно этот вид коронавируса. Оно проводилось независимо от правительства и производителя вакцины НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.