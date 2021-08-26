Подтверждена эффективность «Спутника V» при штамме «дельта»

Учёные из Санкт-Петербурга доказали эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» против тяжёлого течения болезни при штамме «дельта». Результаты опубликовал американский научный журнал Science.

Вакцинация «Спутником V» на 81% снижает риск госпитализации при заражении «дельта»-штаммом. Немного лучше оказалась защита у женщин, чем у мужчин. Вакцина также на 76% защищает от тяжёлого поражения лёгких.

В исследовании участвовали 14 тыс. человек из Санкт-Петербурга, где доминирует именно этот вид коронавируса. Оно проводилось независимо от правительства и производителя вакцины НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи.

Также указано, что в России вакцинировано лишь около 22% населения. Опросы демонстрируют, что сомнения граждан вызваны недоверием правительству и противоречивыми заявлениями. Сейчас в России каждый день регистрируется около 20 тыс. новых случаев заражения.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев назвал «золотое правило» борьбы с коронавирусом.