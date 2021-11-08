Раскрыта причина «обнуления» QR-кодов

Ошибочное сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса, произошедшее 8 ноября, связано с внедрением новой формы сертификатов на портале госуслуг. В этот день вступил в силу приказ Минздрава, утвердивший новую форму сертификатов, сообщил «Интерфаксу» источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, все сертификаты и QR-коды, сформированные до этой даты, должны были переоформиться автоматически не позднее 1 марта будущего года. Сроки действия сертификатов в приказе указаны не были.

С переоформлением электронных документов, по всей видимости, был связан произошедший сбой, — пояснил источник.

Утром 8 ноября портал госуслуг аннулировал сотни тысяч QR-кодов о вакцинации от коронавируса у граждан, вакцинированных более полугода назад. В Минздраве заверили, что срок действия QR-кодов остался прежним. Инцидент произошёл из-за технических работ на сайте. Сейчас портал работает в штатном режиме и QR-коды постепенно восстанавливаются.