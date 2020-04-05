В Подмосковье выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом

В оперативном штабе Московской области по борьбе с COVID-19 сообщили, что в регионе выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки.
Почти половина из них в возрасте от 19 до 39 лет (18 человек). Общее количество заболевших составило 305 человек.
Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.
Как ранее писал NEWS.ru, платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к 6 апреля.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен