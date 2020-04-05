В Подмосковье выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ef2f28e0-772e-11ea-8204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В оперативном штабе Московской области по борьбе с COVID-19 сообщили, что в регионе выявлено 45 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки.

Почти половина из них в возрасте от 19 до 39 лет (18 человек). Общее количество заболевших составило 305 человек.

Подмосковье по примеру столицы ввело режим всеобщей самоизоляции с 30 марта. Жителям региона запрещено покидать дома. Выйти разрешается для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Как ранее писал NEWS.ru, платформа для получения разрешения на передвижение в период всеобщей самоизоляции появится в Московской области к 6 апреля.