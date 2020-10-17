В Подмосковье вводят новые ограничения в связи с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/11147106-11e7-11eb-8dd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 21 октября в Подмосковье вводятся дополнительные ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за пандемии коронавируса. В частности, в регионе приостанавливают свою работу выставки, музеи, массовые мероприятия, а также спортивные соревнования с участием зрителей.

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов региона. По его словам, такое решение было принято в преддверии школьных каникул, пишет РИА Новости.

Учитывая то, что мы находимся в преддверии больших каникул, у нас вторая часть школ со следующего понедельника идут на каникулы, мы в среду, а сегодня я это анонсирую, мы примем дополнительные ограничения, — подчеркнул глава региона.

С 17 октября в области начал действовать запрет на ночное посещение баров и развлекательных заведений, а также приостановил свою работу проект «Активное долголетие». Среди ограничений в регионе также остаются масочный режим и социальная дистанция.

Ранее глава Подмосковья поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при закрытии их на карантин. Речь идёт не только о карантине из-за коронавируса, но и из-за ОРВИ.

Согласно официальным критериям, образовательное учреждение закрывают на две недели при пороге в 30% заразившихся от общего числа учеников, класс — при пороге в 20%. Это же происходит и при выявлении у кого-то из школьников или учителей COVID-19, писал NEWS.ru.