В Подмосковье открыли мультимедийный музей Зои Космодемьянской

https://static.news.ru/photo/f7708826-912a-11ea-b8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: zoya-petrishevo.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента РФ Владимир Мединский открыли в деревне Петрищево мультимедийный музей, посвящённый героине Великой Отечественной войны Зое Космодемьянской.

Об этом сообщает телеканал «360». Музей представляет собой мультимедийное пространство с восемью залами постоянной экспозиции и одним помещением для показа фильмов. Комплекс начали строить в июне 2019 года, работы на объекте велись с применением самых современных технологий.

Воробьёв и Мединский перед церемонией открытия возложили цветы к монументу первой женщины — героя Советского Союза. Планировалось, что в торжественном мероприятии примут участие ветераны, однако пандемия коронавируса внесла в эти планы свои коррективы.

Музей Зои Космодемьянской существовал в Петрищеве с 1956 года. Губернатор распорядился построить новый комплекс по просьбам местных жителей. Помимо связанных с героиней войны экспонатов, в музее будут объекты, отсылающие к истории Москвы и Подмосковья.

Ранее NEWS.ru сообщал о запуске интерактивного проекта «Москва — путь к Победе! 1941–1945». Проект был подготовлен совместно с Главным архивным управлением Москвы, музеями столичных предприятий и учреждений культуры. Также в разработке приняли участие историки и москвоведы.