В Подмосковье обнаружены «плачущие кровью» грибы

https://static.news.ru/photo/3eb840b4-05e5-11eb-90c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил о появлении в зелёных массивах Подмосковья грибов с «кровавыми слезами» — трутовиков. В ведомстве также объяснили, почему эти грибы выглядят настолько необычно.

В комитете уточнили, что появление «кровавых» капель на грибах объясняется «жадностью» грибницы, которая пережила период засухи. Как правило, после такого периода грибница пытается компенсировать недостаток жидкости и «напиться» вволю. Из-за этого создаётся переизбыток влаги, приводящий к опасному повышению давления, и грибы начинают «плакать», говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИАМО.

Чтобы соблюсти баланс, трутовик начинает сбрасывать излишки, которые оседают в виде капелек по краю шляпки, — рассказали в комитете лесного хозяйства.

Там пояснили, что у этого процесса есть научное название — гуттация. Красный цвет грибные «слёзы» имеют благодаря красящему пигменту, который содержится в трутовике. Именно поэтому последствия «расстройства грибницы» из-за недостатка питья выражаются в «слезах» красного или розового цвета.

Как сообщал NEWS.ru, многие жители Санкт-Петербурга в сентябре заметили, что в последнее время в городе стали появляться неизвестные им грибы. Первым делом беспокоиться стали мамы, ведь эти грибы начали появляться во дворах на газонах рядом с детскими площадками.

Микробиологи уже отмечали, что осенний сезон 2020 года в Московской области выдался щедрым на грибы. В августе и сентябре стояла влажная и тёплая погода, грибницам хватало влаги, и грибы быстро росли. Вместе с тем, их рост иногда мог быть слишком быстрым, и они могли становиться вредными для здоровья.