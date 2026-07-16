Квас не только пить — мариную в нем грибы: получается хрустящая закуска, которую сметают со стола

Думал, квас — только пить да окрошку заправлять. А потом попробовал замариновать в нем грибы — и пропал: вкус необычный, с легкой хлебной ноткой.

Ингредиенты

Грибы (шампиньоны или лесные) — 500 г, хлебный квас — 300 мл, уксус 9% — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., чеснок — 2 зубчика, черный перец горошком — 5–6 шт., лавровый лист — 1 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала мою грибы, крупные режу пополам. В кастрюлю лью квас, уксус, масло, сыплю соль, сахар, перец и кидаю лавровый лист — довожу до кипения. Тем временем закидываю грибы и варю их 5–7 минут, чтобы они впитали аромат. Снимаю с огня, выдавливаю туда чеснок, перемешиваю и оставляю остывать при комнатной температуре. После убираю в холодильник на 4–6 часов — за это время грибы становятся упругими и хрустящими. Подаю как холодную закуску: идеально под крепкие напитки или просто так.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Сам не поверил, пока не попробовал: грибы вышли упругими, с приятной хлебной кислинкой и абсолютно без привкуса спиртного. Шампиньоны не разварились, а остались плотными и хрустящими — именно такими, как я люблю. Рекомендую подавать с ржаным хлебом и свежим укропом, а хранить в холодильнике не больше трех дней — дольше просто не продержатся.