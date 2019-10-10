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В Союзе журналистов России прокомментировали возвращение в Москву журналистки Юлии Юзик. Как заявил секретарь СЖР Тимур Шафир, для освобождения россиянки были задействованы большие общественные и государственные ресурсы.

Мы рассчитывали, что её освободят. Мы знаем, что для её освобождения были задействованы очень большие ресурсы на самых разных уровнях — и общественных, и государственных, — цитирует его РИА Новости....