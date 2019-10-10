Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии в РФ. Как сообщил глава ПФР Антон Дроздов, в 2020 году её размер составит до 16,4 тысячи рублей.

Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году, — цитирует его ТАСС.

Как ранее писал News.ru, Минтруд планирует с 1 апреля 2020 года проиндексировать пенсии по государственному обеспечению. Повышение коснётся почти 4 млн пожилых граждан, из которых 3,2 млн имеют социальные пенсии.

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