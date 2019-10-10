https://static.news.ru/photo/70f2aa6e-eb2a-11e9-b4f6-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Пенсионный фонд прогнозирует увеличение страховой пенсии в РФ. Как сообщил глава ПФР Антон Дроздов, в 2020 году её размер составит до 16,4 тысячи рублей.
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров мы прогнозируем в 2020 году 16,4 тыс. рублей с увеличением до 18,3 тыс. рублей в 2022 году, — цитирует его ТАСС.
Как ранее писал News.ru, Минтруд планирует с 1 апреля 2020 года проиндексировать пенсии по государственному обеспечению. Повышение коснётся почти 4 млн пожилых граждан, из которых 3,2 млн имеют социальные пенсии.