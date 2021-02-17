В ПФР назвали условие досрочного получения пенсионных выплат в феврале

https://static.news.ru/photo/42a8a1a0-712e-11eb-9a11-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионные выплаты начнут поступать гражданам с 17 февраля 2021 года, немного раньше установленного срока. При этом изменения коснутся только пенсионеров, получающих выплаты через отделения почты и кредитные организации.

Решение об изменении срока выплат связано с предстоящими выходными в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Крайний срок выплаты пенсий в отделениях почты и банках — 20 февраля, говорится в сообщении на официальном интернет-портале региональных отделений ПФР. Держатели карт также смогут рассчитывать на получение пенсий раньше обычного срока.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что к концу текущего года в России может появиться сервис, предусматривающий автоматическое назначение пенсий без подачи заявления. Он отметил, что любой гражданин России, даже не достигший пенсионного возраста, должен иметь возможность ознакомиться с размером пенсионных страховых выплат, которые ему положены.

Как сообщал NEWS.ru, Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру.