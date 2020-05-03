В петербургском «Ленэкспо» увеличат число коек для пациентов с COVID-19

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«Газпром» безвозмездно передал Санкт-Петербургу павильон в «Ленэкспо», где было оборудовано 1000 коек для больных с COVID-19. Сейчас власти планируют увеличить число мест, чтобы больше больных смогли получить квалифицированную помощь врачей.

После повторного обращения к Алексею Миллеру городу переданы еще три группы павильонов. Это даст нам возможность сосредоточить в «Ленэкспо» 2,5 тысячи коек, — сообщил глава города Александра Беглова, добавив, что в двух павильонах уже начались монтажные работы.

Кроме того, «Газпром» передал местным больницам 200 тысяч костюмов биологической защиты для медиков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

За последние сутки в России зафиксировано 10 633 случая новой коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заразившихся составило 134 687 заболевших в 85 регионах. По данным федерального оперативного штаба, большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Как ранее писал NEWS.ru, самым опасным сопутствующим коронавирусу заболеванием является деменция. Об этом сообщили в организации ISARIC.