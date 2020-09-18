В Петербурге женщина и её муж пропали в забитой мусором квартире

Спасатели ищут семейную пару в полностью заваленной хламом и отходами квартире на улице Пражская в петербургском районе Купчино. О пропаже проживающей там женщины сообщила коллега.
После этого сотрудники МЧС решили проверить её жилище, однако проникнуть туда через дверь им не удалось, так как квартира была плотно забита мусором, и они вынуждены были воспользоваться автоматическим подъёмником, который приставили к окну.
Источник в правоохранительных органах
Как писал NEWS.ru, ранее в Омске во время ссоры мужчина бросил девушку в мусорный бак.
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