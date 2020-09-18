В Петербурге женщина и её муж пропали в забитой мусором квартире

https://static.news.ru/photo/90e34efa-f99d-11ea-9c88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спасатели ищут семейную пару в полностью заваленной хламом и отходами квартире на улице Пражская в петербургском районе Купчино. О пропаже проживающей там женщины сообщила коллега.

После этого сотрудники МЧС решили проверить её жилище, однако проникнуть туда через дверь им не удалось, так как квартира была плотно забита мусором, и они вынуждены были воспользоваться автоматическим подъёмником, который приставили к окну.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Невским новостям», что ранее там были прописаны пенсионерка 1945 года рождения и женщина 1974 года рождения. Однако, по словам соседей, там проживала женщина вместе со своим «неходячим» супругом, за которым ухаживала. Жильцов искали полиция, спасатели и дворники, но безуспешно. Дело в том, что мусор не дал им продвинуться дальше коридора. Сейчас они расчищают завалы из хлама и пытаются пробиться внутрь квартиры.

Как писал NEWS.ru, ранее в Омске во время ссоры мужчина бросил девушку в мусорный бак.