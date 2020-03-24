https://static.news.ru/photo/918162f8-6de7-11ea-9b91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пермь Говорит/vk.com

Власти Перми пообещали отремонтировать проблемный участок дороги на улице Карпинского. Жители неоднократно жаловались на ямы, однако внимание чиновников удалось привлечь только после появления в Сети сатирического ролика о «высадке пермячки на Луну».

Дорога настолько разбита, что напоминает изрытую кратерами лунную поверхность. Главную роль космонавта-первопроходца исполнила шестилетняя племянница оператора.

Ролик был опубликован на странице «Пермь активная» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в мэрии, подрядчик уже приступил к проектно-изыскательским работам. Проект будет предусматривать реконструкцию моста на улице Карпинского и его расширение с двух до шести полос, а также благоустройство улицы, пишет РИА Новости.

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