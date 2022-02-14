В перечне специальностей СПО появились новые профессии

Минпросвещения разработало новый перечень профессий и специальностей для среднего профессионального образования, сообщает «Парламентская газета». В него вошли, например, «Агромелиорация», «Безопасность на акватории», «Интеллектуальные интегрированные системы». Ряд уже существующих в перечне специальностей теперь объединён в блоки.

В итоге у выпускника будет больше возможностей найти работу по окончании колледжа, вообще больше возможностей в жизни. И такой подход, думаю, соответствует принципам, которые мы вкладываем в понятие профессиональное образование. Это именно образование с широким спектром знаний, пониманием процессов в комплексе, владением всей технологической цепочкой, — рассказала председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Она добавила, что важно утвердить новый список профессий к лету, чтобы школьники могли обдуманно выбрать профессию и учебное заведение.

А решение объединить некоторые специальности одобрил председатель Общественного совета при Министерстве просвещения Виталий Сурвилло. По его мнению, нужно продумывать образовательные программы под направление, а не под отдельные профессии.

Ранее стало известно, что российские колледжи в 2022 году впервые выпустят больше специалистов, чем вузы. Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова объяснила это в том числе востребованностью рабочих профессий и тем, что выпускники колледжей раньше выходят на рынок труда.