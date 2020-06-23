В Пенсионном фонде рассказали, как получить новую выплату на детей

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Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям детей до 16 лет начнут перечислять в июле. Деньги переведут автоматически, поэтому обращаться никуда не надо. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил в июле выплатить по 10 тыс. рублей на детей до 16 лет. Выплаты должны получить автоматически те, кто уже обращался за их получением в мае. Этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет. Глава государства уже подписал соответствующий указ.

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей, — говорится в сообщении ПФР.

Новые выплаты будут суммироваться с ежемесячной выплатой в 5 тысяч рублей на детей до трёх лет.

Примерно 22 млн российских детей получат выплаты в 10 тысяч рублей. Всего эта мера государственной поддержки затронет более 50 млн граждан. Президент России Владимир Путин считает, что выплаты на детей оказались наиболее востребованной мерой поддержки населения.

Единовременные выплаты за май уже получили родители 19,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Минфин на эти цели перечислил в ПФР 222 млрд рублей. В общей сложности выплатами будут охвачены 22 млн детей.

Ранее Минтруд рассказал о порядке получения новых выплат на детей, не достигших 16 лет. В ведомстве сообщили, что родителям, уже получавшим помощь от государства, не придётся подавать дополнительных заявлений.

Как писал NEWS.ru, глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, комментируя предложения Путина о новых выплатах, заявил, что в стране достаточно денег, чтобы выплатить эти пособия.