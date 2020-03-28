https://static.news.ru/photo/3a2a591c-70bf-11ea-840d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, у которого был диагностирован коронавирус нового типа, умер в Оренбурге. Об этом сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.

Первый заболевший из Бузулука, к сожалению, скончался сегодня утром. Еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров, — цитирует Савинову РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее академик, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что предстоящая нерабочая неделя, во время которой количество работающих существенно изменится, предоставит дополнительную возможность для замедления распространение коронавируса. При этом специалист допустил возможность что при неудовлетворительных показателях «вероятно, придется ужесточить борьбу с вирусом».

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 598 тысяч человек, 27,3 тысячи умерли, свыше 134 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. Умерли четыре человека.