https://static.news.ru/photo/ad104028-70be-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предстоящая нерабочая неделя, во время которой количество работающих существенно изменится, предоставит дополнительную возможность для замедления распространение коронавируса, сообщил академик, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

При этом он подчеркнул, что о результатах данной меры можно будет судить только по итогам недели.

Мы будем считать её успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания, — уточнил он.

При этом специалист допустил возможность, что при неудовлетворительных показателях, «вероятно, придётся ужесточить борьбу с вирусом», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что медицинское наблюдение из-за подозрения на коронавирус в России осуществляется над 166 739 гражданами страны. Всего с начала наблюдений под контролем медиков находилось 250 989 россиян.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 598 тысяч человек, 27,3 тысячи умерли, свыше 134 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 1036 случаев коронавирусной инфекции. Умерли четыре человека.