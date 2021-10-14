В Омске задержан подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки

Полицейские задержали в Омске 31-летнего мужчину по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Как сообщили в региональном управлении СК по Новосибирской области радиостанции sib.fm, злоумышленник совершил преступление 11 октября в городе Обь.

Следствием установлено, что в вечернее время 11 октября подозреваемый, находясь в доме по улице Байдукова в городе Оби Новосибирской области совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки, после чего скрылся с места преступления.

Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого на территории города Омска, — говорится в сообщении силовиков.

Отмечается, что правоохранителям понадобится чуть больше суток, чтобы выйти на след предполагаемого насильника девочки-подростка. Следователи в ближайшее время предъявят задержанному обвинение по соответствующей статье Уголовного кодекса. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее в Следственном комитете поддержали инициативу о назначении пожизненного срока для лиц, ранее судимых за изнасилование несовершеннолетних.