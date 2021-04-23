В Общественной палате потребовали уберечь пациентов от ошибок врачей

https://static.news.ru/photo/948ec17e-a45b-11eb-bbc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров обратился в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и департамент здравоохранения города Москвы с просьбой провести проверку Европейского медицинского центра. Поводом стали несколько случаев, когда суррогатные матери вынашивали детей для ВИЧ-инфицированных мужчин, не будучи осведомлёнными об этом, передают «Новые Известия».

У одной из таких пациенток, утверждает издание, медики не заметили онкологическое заболевание.

Ситуация, когда платные услуги заменяют доступное и качественное лечение, а случайные или преднамеренные ошибки медиков замалчиваются или становятся методом получения коммерческой прибыли, не должна оставаться без внимания, — заявил Бочаров.

Он подчеркнул, что в России «необходимо обеспечить должный контроль за деятельностью крупнейших медицинских организаций».

В числе других предполагаемых нарушений издание назвало ситуации, когда в платных клиниках выставляют счета пациентам, доставленным в тяжёлом и нестабильном состоянии, «создающем угрозу жизни». В то же время закон прямо запрещает медучреждениям отказывать в оказании такой помощи, подчёркивается в материале.

Ранее медицинские эксперты раскритиковали новые правила оказания врачебной помощи. Они опасаются, что в случае принятия новых норм пациенты могут остаться без компенсации за врачебные ошибки.