В Общественной палате потребовали уберечь пациентов от ошибок врачей

Замсекретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров обратился в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и департамент здравоохранения города Москвы с просьбой провести проверку Европейского медицинского центра. Поводом стали несколько случаев, когда суррогатные матери вынашивали детей для ВИЧ-инфицированных мужчин, не будучи осведомлёнными об этом, передают «Новые Известия».
У одной из таких пациенток,
Ситуация, когда платные услуги заменяют доступное и качественное лечение, а случайные или преднамеренные ошибки медиков замалчиваются или становятся методом получения коммерческой прибыли, не должна оставаться без внимания, — заявил Бочаров.
Он подчеркнул, что в России «необходимо обеспечить должный контроль за деятельностью крупнейших медицинских организаций».
В числе других предполагаемых нарушений издание назвало ситуации, когда в платных клиниках выставляют счета пациентам, доставленным в тяжёлом и нестабильном состоянии, «создающем угрозу жизни». В то же время закон прямо запрещает медучреждениям отказывать в оказании такой помощи, подчёркивается в материале.
Ранее медицинские эксперты раскритиковали новые правила оказания врачебной помощи. Они опасаются, что в случае принятия новых норм пациенты могут остаться без компенсации за врачебные ошибки.