https://static.news.ru/photo/433a1e78-44ca-11ea-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Новокузнецка задержала осуждённого, сбежавшего накануне из зала суда. Ранее мужчина уже привлекался за разбои и грабежи.

Осуждённый на 15 лет подсудимый Андрей Фёдоров 29 января совершил побег после оглашения приговора. По информации РЕН ТВ, он отпросился в туалет, где ударил по голове конвоира, отобрал у него ключи и скрылся.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Читы судится с краевой психиатрической больницей из-за побегов двух судимых пациентов. Они находились на принудительном лечении и уже дважды умудрились тайком покинуть стены учреждения. Беглецам 27 и 24 года. Один был осуждён за убийство, второй — за кражу.