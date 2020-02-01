Полиция Новокузнецка задержала осуждённого, сбежавшего накануне из зала суда. Ранее мужчина уже привлекался за разбои и грабежи.
Осуждённый на 15 лет подсудимый Андрей Фёдоров 29 января совершил побег после оглашения приговора. По информации РЕН ТВ, он
Как писал NEWS.ru, прокуратура Читы судится с краевой психиатрической больницей из-за побегов двух судимых пациентов. Они находились на принудительном лечении и уже дважды умудрились тайком покинуть стены учреждения. Беглецам 27 и 24 года. Один был осуждён за убийство, второй — за кражу.
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