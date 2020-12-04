В Новой Москве задержали женщину, выбросившую из окна ребёнка подруги

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Новой Москве следователи задержали женщину, выбросившую из окна двухмесячного ребёнка своей подруги.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в настоящее время подозреваемую в убийстве везут на допрос.

Ранее стало известно, что маленький ребёнок погиб после падения из окна многоквартирного дома. По предварительным данным, младенца выбросила подруга его матери. Его тело было обнаружено в пятницу днём вблизи дома на улице Лётчика Ульянина в Новой Москве (ТиНАО), малыш упал с 13-го этажа. В момент происшествия в квартире находились обе женщины. Причины такого поступка сейчас выясняют следователи.

По факту гибели малолетнего ребёнка столичные следователи завели уголовное дело.

Похожий случай произошёл на Ямале. Там местная жительница получила тюремный срок за то, что в состоянии алкогольного опьянения выбросила свою внучку, которой ещё не было года, в окно. Девочка, к счастью осталась жива, она получила незначительные травмы — кровоподтёк на ноге. Падение смягчил сугроб под окном. В то же время 11-месячный ребёнок оказался на улице при 8 градусах мороза за окном без верхней одежды. Своевременная помощь со стороны матери позволила сохранить девочке жизнь, писал NEWS.ru.