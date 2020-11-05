В МВД сообщили, что говорила жена Навального российским врачам

https://static.news.ru/photo/591b8002-200b-11eb-afc8-fa163e074e61_660.jpg Юлия Навальная Фото: Александр КряжевРИА Новости

Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия говорила российским врачам, что самочувствие её мужа могло ухудшиться из-за диет, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому Федеральному округу.

Согласно данным ведомства, женщина сообщила медработникам, что Навальный ограничивал себя в еде.

В течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приёма пищи, питание носило нерегулярный характер, — говорится в сообщении

Тогда супруга оппозиционера предположила, что недомогание возникло из-за его попыток снизить вес.

Как писал NEWS.ru, медики считают причиной обострения состояния Навального обострение хронического панкреатита. Окончательный диагноз врачами, подчеркнули в ведомстве, установлен «с учётом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований».

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября он был выписан.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало от РФ расследовать случившееся. Москва запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов. Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Страны Евросоюза ввели индивидуальные санкции против нескольких российских чиновников в связи с инцидентом.