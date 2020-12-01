В МВД перечислили основания для недопуска к экзамену на права

МВД России сформулировало и прописало шесть оснований для недопуска кандидатов в водители к экзамену на права. Они содержатся в проекте нового административного регламента по проведению экзаменов.
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Также сдать на права не смогут россияне, не оплатившие государственную пошлину. К экзамену не допустят и будущих водителей, которые учились в автошколе, не имеющей лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Новый регламент начнёт действовать с 1 апреля 2021 года. Тогда россияне получат право на прохождение экзамена на управление транспортным средством с 16 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что МВД России предложило проверять личность кандидата в водители перед практическим испытанием для получения прав с помощью видеокамер и аудиозаписи. Такое новшество содержится в проекте приказа ведомства.