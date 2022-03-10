В Мособлдуме предложили отечественную замену кофейням сети Starbucks

Американскую сеть кофеен Starbucks, которая сообщила об уходе из России, можно будет заменить отечественным аналогом с названием Zaварка, считает депутат Мособлдумы Сергей Маликов. По его мнению, российские бренды сейчас находятся на достойном уровне и готовы заменить зарубежных производителей, сообщает РИАМО.

Если вы (Starbucks. — NEWS.ru) решили уходить, я обязательно напишу вам официальное письмо. Готов вступить в переговоры по поводу открытия наших кофеен в тех местах, где располагалась ваша сеть. Предприниматели готовы перезаключить договоры аренды торговых площадей на тех же условиях, что были у Starbucks, с сохранением рабочих мест и заработной платы сотрудникам. Не удивлюсь также, если на местах сети ресторанов быстрого питания McDonald’s появятся наши отечественные бистро, — заверил Маликов.

Ранее стало известно, что Starbucks приостановит бизнес и работу кофеен в России, включая поставки сырья. По словам главы компании Кевина Джонсона, все кофейни временно прекратят работу на территории России в связи с ситуацией на Украине.

Производитель потребительских товаров Unilever под брендами Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие также приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже товаров в России будут продолжаться внутри страны.