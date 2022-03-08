Starbucks сообщила о приостановке бизнеса и кофеен в России
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:34, 08 марта 2022
Фото: MANUEL GEISSER via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press
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Starbucks приостановит бизнес и работу кофеен в России, включая поставки сырья. Об этом сообщается в заявлении главы компании Кевина Джонсона, которое появилось на сайте организации, пишет ТАСС.
Наш партнёр Starbucks согласился немедленно приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти 2000 партнёров в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks, — цитирует издание заявление на сайте компании.
Джонсон отметил, что все кофейни временно прекратят работу на территории России в связи с ситуацией на Украине.
Производитель потребительских товаров Unilever под брендами Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже товаров в России будут продолжаться внутри страны.
Ранее сообщалось, что руководство компании McDonald's сообщило о временном закрытии почти всех своих 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.