Starbucks сообщила о приостановке бизнеса и кофеен в России

Starbucks приостановит бизнес и работу кофеен в России, включая поставки сырья. Об этом сообщается в заявлении главы компании Кевина Джонсона, которое появилось на сайте организации, пишет ТАСС.

Наш партнёр Starbucks согласился немедленно приостановить работу магазинов и будет оказывать поддержку почти 2000 партнёров в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks, — цитирует издание заявление на сайте компании.

Джонсон отметил, что все кофейни временно прекратят работу на территории России в связи с ситуацией на Украине.

Производитель потребительских товаров Unilever под брендами Dove, Axe, Rexona, «Чистая Линия», Domestos, Cif, «Чёрный жемчуг», «Лесной бальзам» и другие приостановит экспорт в РФ. Поставки произведённых уже товаров в России будут продолжаться внутри страны.

Ранее сообщалось, что руководство компании McDonald's сообщило о временном закрытии почти всех своих 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.