В Москву и столичный регион придёт резкое похолодание

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К вечеру 30 ноября жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое похолодание. Столбики термометров опустятся с 7-8 градусов тепла до 1-3 градусов ниже нуля. Также пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах появится гололедица, сообщил ТАСС ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, погоду в столице будет определять циклон «Бенедикт», который принесёт холодный атмосферный фронт.

Погода будет облачной, пройдут дожди, переходящие во второй половине дня в мокрый снег, — сказал Леус.

В Москве днём температура воздуха составит около 6-8 градусов тепла, к вечеру — 1-3 ниже нуля. Ожидается сильный с порывами до 12–22 м/с юго-западный ветер.

Также в Москве был обновлён суточный рекорд по максимальной температуре воздуха. Столбики термометров на станции ВДНХ показали отметку плюс 7,5 градуса. Последний раз рекордное значение — плюс 5,8 градуса тепла, было зафиксировано 30 ноября 1974 года.

Ранее Леус сообщил, что в Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления. Утром 30 ноября оно составило около 711 мм ртутного столба, однако в течение дня будет расти до 718 мм.